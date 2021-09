🎥 Lukaku schiet Chelsea opnieuw naar koppositie met twee fraaie doelpunten

Romelu Lukaku heeft zijn eerste wedstrijd voor het eigen publiek niet gemist bij zijn comeback in Chelsea.

Chelsea won met 3-0 van Aston Villa en mocht daar vooral twee spelers voor bedanken: doelman Mendy en spits Romelu Lukaku.

Big Rom was goed voor twee doelpunten bij zijn comeback op Stamford Bridge, twee fraaie doelpunten. Bij het eerste kapt hij Tuanzebe mooi uit om met rechts binnen te trappen na een kwartier. In de blessuretijd van de wedstrijd kan Lukaku uithalen en de bal verdwijnt fraai in doel: