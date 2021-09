Ike Ugbo breekt lans voor mentale gezondheid: "Hoor psycholoog elke week en kan het iedereen aanraden"

Ike Ugbo is klaar om te schitteren met KRC Genk dit seizoen. En en passant breekt hij ook een taboe.

Zo gaat Ugbo bij een psycholoog en hij komt daar ook openlijk voor uit: "Ik doe al enkele jaren een beroep op hem", aldus Ugbo in Het Nieuwsblad.

Aanraden

"Ik hoor hem elke week en ik kan het iedereen aanraden. Hij heeft me geleerd om negativiteit te bannen. Het is belangrijk om alles in het juiste kader te plaatsen."

"Mijn psycholoog heeft me doen inzien dat scoren mijn kwaliteit is die altijd zal komen bovendrijven als ik de juiste dingen doe."