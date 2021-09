Vanhaezebrouck breekt een lans voor Mboyo na kritiek van eigen supporters: "Soms moet je dat doen"

AA Gent haalde met Ilombé Mboyo een ex-speler terug naar de Ghelamco Arena, al waren niet alle fans daar over te spreken. Dat hij meteen ook een nieuw rijverbod en boete kreeg helpt dan niet aan de zaak.

Er was in het verleden al onmin tussen Mboyo en de Gentse fans, zijn gedrag is ook allerminst onberispelijk te noemen: deze week kwam hij nog in het nieuws met zijn zestiende verkeersovertreding.

"Soms moet je iets kunnen vergeten", aldus Vanhaezebrouck over de akkefietjes van het verleden tussen Mboyo en de fans in Het Nieuwsblad.

Principes opzij

"Wat mij betreft begint hij aan een nieuw hoofdstuk. Het is een feit dat dit niet de politiek is die je moet voeren, maar soms heb je geen andere keuze."

"We hadden andere spitsen op het oog, maar als ze niet naar België willen komen, dan sta je daar. Dan moet je soms je principes opzij schuiven."