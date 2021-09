Geert De Vlieger ziet het somber in voor Club Brugge: "Maximaal vijf procent"

Club Brugge nam vlot de maat van KV Oostende en kan zo met een goed gevoel vooruitblikken op het duel met PSG.

Toch wordt het absoluut niet makkelijk in de Champions League, al geloven ze bij blauw-zwart nog steeds volop in overwintering.

5%

"Die kans is echt niet groot. Je moet al hopen op onderschatting in de eerste match van PSG om meteen iets te rapen."

"En dan nog is er maar vijf procent kans of zo. Als PSG en Manchester City op dreef zijn, dan zijn ze te goed voor Club Brugge", aldus Geert De Vlieger in Krant van West-Vlaanderen.