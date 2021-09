Dramatische start van 0 op 12 eist hoge tol bij Moeskroen: assistent-trainer neemt ontslag

Het loopt allesbehalve vlot bij het gedegradeerde Moeskroen. Ze verloren in 1B al hun wedstrijden, maar nu ziet het ook hun assistent-trainer vertrekken. Hij zou het namelijk niet kunnen vinden met Enzo Scifo.

De kans dat we Moeskroen volgend seizoen terug in 1A zullen zien, is bijzonder klein. Want ook in 1B wil het maar niet vlotten. Ze beschikken momenteel over het dramatische rapport van 0 op 12. Dat laat nu ook bij de technische staf zijn sporen na.

Vrijdag werd er op bezoek bij Deinze nog met 3-1 verloren. Daarna zou volgens La Dernière Heure José Jeunechamps, T2 van de club, zijn ontslag genomen hebben.

De reden? Hij zou volgens het Franstalige medium niet kunnen opschieten met hoofdtrainer Enzo Scifo. Les Hurlus verliest hiermee een belangrijke pion. Nu blijft natuurlijk de vraag hoelang Scifo het nog blijft volhouden als T1.