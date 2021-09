Seraing wrijft zich in de handen om terugkeer: "Hij is ongelooflijk én onstopbaar"

Bij Seraing hebben ze er opnieuw een kornuit bij. En het betreft een topspeler die ze al kennen. En dus zijn ze blij, heel blij.

Georges Mikautadze is terug op Luikse bodem en dat heeft de troepen duidelijk deugd gedaan: "Zijn terugkeer heeft veel goeds gedaan aan de groep", aldus Wagane Faye.

Scoren = ademen

"Hij kan een ploeg helpen op elk momnet en hij scoort zoals hij ademt. Al van de eerste training was hij ongelooflijk. Hij is onstopbaar."

Ook coach Condom is duidelijk: "Hij heeft een neus voor doelpunten en ik ben erg blij met zijn komst. Hij gaat ons veel helpen, zoveel is duidelijk. Hij is klaar en voor 100% fit."