Anderlecht ziet doelpuntenmaker wellicht uitvallen voor trip naar Standard

RSC Anderlecht moet komend weekend bevestigen tegen Standard, al lijkt het daarbij een basispion te moeten missen.

Anderlecht won met 7-2 van KV Mechelen. Benito Raman scoorde het eerste doelpunt voor paarswit, maar moest in de tweede helft passen.

Raman vroeg zelf om zijn vervanging, nauwelijks vijf minuten nadat de tweede helft op gang was getrapt. Hij had last van de kuit.

Hoe erg het is, moet de komende dagen blijken. Al bij al zou het wel meevallen, enkel de trip naar Standard zou volgens Het Nieuwsblad niet lukken.