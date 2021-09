Arnaud Bodart opnieuw ijzersterk : "Op deze manier belandt hij bij Rode Duivels"

Standard trok zondag aan het langste eind in de Luikse derby tegen Seraing (0-1). Een zege die welkom was voor de Rouches na de bolwassing tegen Union, vlak voor de interlandbreak.

Dat Standard met de drie punten aan de haal ging op Pairay, was in grote mate te danken aan Arnaud Bodart, die andermaal verkozen werd tot Man van de Match. "Hij heeft een stap gezet en is een van dé leiders in deze ploeg geworden. Naast zijn geweldige prestaties is hij ook naast het veld enorm belangrijk. Hij klopt stilaan aan bij de Rode Duivels. Het feit dat Erwin Lemmens (keepertrainer Rode Duivels, nvdr.) in de tribune zat, betekent dat Arnaud op de goede weg is", aldus Mbaye Leye na afloop.

© photonews

"Arnaud was vandaag ijzersterk en heeft de ploeg verschillende keren rechtgehouden. We kunnen altijd op hem rekenen en dat geeft ons als verdediging heel veel vertrouwen", gaf Ameen Al-Dakhil aan.

"Arnaud evolueert week na week en het wordt een gewoonte dat hij er staat in de grote matchen. Een selectie bij de Rode Duivels? Als hij zo blijft werken, kan dat niet uitblijven", besluit Nicolas Gavory.