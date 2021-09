Genkse international moet strijd staken na 45 minuten: "Hij gaf aan dat hij leeg was"

De wedstrijd tussen Racing Genk en Union stond oorspronkelijk op zaterdagavond geprogrammeerd. Op vraag van de bekerwinnaar werd de match verplaatst naar zondagavond. Geen overbodige luxe, zo bleek.

Met Daniel Munoz en Carlos Cuesta waren er donderdagnacht nog twee Genkies actief voor Colombia. Munoz viel in, terwijl Cuesta bij zijn debuut meteen negentig minuten in het hart van de verdediging moest spelen.

En dat eiste zijn tol. Carlos Cuesta bleef na de pauze in de kleedkamer, van een blessure was evenwel geen sprake. "Carlos gaf aan dat hij leeg was aan de rust", zei John van den Brom. "Of vermoeidheid een rol speelde vanavond? Dat weet ik niet, voor de rest heeft niemand iets aangegeven. Natuurlijk zullen enkele jongens iets minder fris geweest zijn dan normaal, maar dat wil ik absoluut niet als excuus inroepen. Ik heb de jongens met volle verstand opgesteld", aldus John van den Brom.

Donderdagavond gaat Racing Genk op de eerste speeldag van de groepsfase van de Europa League op bezoek bij Rapid Wien.