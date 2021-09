Hans Vanaken laat zich uit over de felbegeerde tweede plaats in Champions League

Woensdagavond wordt voor Club Brugge de Champions League afgetrapt met een duel tegen de sterren van PSG.

Met PSG, Leipzig en Manchester City lijkt de droom van blauwzwart om te overleven in de Champions League zo goed als onmogelijk.

Dat beseft ook Hans Vanaken. “Vorig jaar waren we er kortbij, en voor de loting van dit jaar was de doelstelling de tweede plaats”, vertelt Hans Vanaken in de HLN sportcast. “Na de loting moeten we echter realistisch zijn.”

Vanaken heeft wel een puntentotaal voor ogen. “Man City en PSG zijn de beste ploegen in de wereld op dit moment, samen met misschien Bayern München. De tweede plek wordt enorm moeilijk voor ons. Voor hoeveel punten ik zou tekenen in zes matchen? Goh, realistisch gezien hoop ik op vijf punten.”