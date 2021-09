Beerschot-coach Peter Maes staat voor belangrijk drieluik (of wordt STVV al zijn Waterloo?)

De nervositeit op het Kiel is er sinds gisterenavond niet minder op geworden. Beerschot zag OHL immers 6 punten uitlopen en vanavond staat de belangrijke match tegen STVV op het programma. 't Is al do or die voor Peter Maes, want er wordt niks minder dan een zege verwacht.

Het is een thuisduel tegen een rechtstreekse concurrent en dat moet dus gewonnen worden. De positie van Maes werd de voorbije twee weken al regelmatig besproken en de conclusie is dat hij vanavond moet winnen of de harde beslissingen kunnen niet meer uitblijven. Maes kreeg op het einde van de mercato nog heel wat versterkingen, maar nu is de vraag of hij die in zo'n korte tijd ingepast heeft. De kloof met OHL op zes punten laten zou de club op het randje van paniek brengen. Want daarna volgen Oostende en Eupen. Ook daarin moeten punten geraapt worden. En zoals het er nu uitziet: liefst minstens een 6 op 9.





