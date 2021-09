Inbreng Verschaeren deed balans definitief kantelen: "Ik denk dat coach me bracht om voor wat meer tempo en controle te zorgen"

De inbreng van Yari Verschaeren leek Anderlecht vleugels te geven tegen KV Mechelen. Op het middenveld had Anderlecht het in de eerste helft moeilijk, maar Verschaeren zakt - in vergelijking met Raman - iets meer terug.

En dat gaf Anderlecht overwicht en deed de balans definitief kantelen. "Ik heb de laatste weken niet zoveel gespeeld, maar dat hoort bij voetbal. Het enige wat ik kan doen, is werken en tonen dat ik het misschien wel verdien wanneer ik mijn kans krijg", zei hij na de match. "Ik denk dat de coach mij inbracht om de ploeg een beetje te laten draaien en voor meer tempo en controle te zorgen. Dat is vrij goed gelukt. Mechelen speelde een zeer goede eerste helft en wij hadden moeite om controle te krijgen en om op de juiste momenten om te schakelen. In de tweede helft lukte dat veel beter."