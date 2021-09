CIJFER VAN DE WEEK: 970 miljoen euro - Belgische competitie blijft een transitcompetitie

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de cijfers van een aantal transfermarkten. Zo zien we bijvoorbeeld dat Chelsea het team is dat het meeste heeft uitgegeven sinds de uitbraak van Covid-19.

Het gaf 403 miljoen euro uit verspreid over drie transfermercato's, dat is meer dan Manchester City (323 miljoen euro) en Manchester United (286 miljoen euro).

Chelsea

Dat blijkt uit cijfers van het CIES. Nog volgens dat statistiekenbureau valt ook nog steeds op hoeveel geld er wel niet wordt uitgegeven aan transfers.

De voorbije tien jaar deed Manchester City zo'n 1.6 miljard euro aan investeringen in spelers. En van alle transfers zijn het ook de Belgen die profiteren, zo blijkt.

Top-5

Tussen 2012 en nu werden niet minder dan 970 miljoen euro aan transfers gedaan van spelers uit de Belgische competitie richting de vijf grootste competities.

Enkel Portugal, de Engelse tweede klasse, de Eredivisie en de Braziliaanse eerste klasse leveren meer geld op.