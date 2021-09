🎥 Deze Vlaming mag volgend jaar een wedstrijdje met... Neymar spelen

Freestyle voetballer Jaimy Schallenbergh heeft de verrassing van zijn leven gekregen. Uit tienduizenden inzendingen werd hij uitgepikt om een match te spelen met Neymar.

De truukjes van Schallenbergh overtuigden Neymar om hem op te nemen in zijn team voor een promowedstrijd in Qatar. "Het is te gek voor woorden dat ik dit mag meemaken", vertelt Jaimy op Radio 2 Antwerpen. "Neymar is samen met Ronaldo en Messi de populairste voetballer ter wereld op dit moment, dus is het wel normaal dat ik wat zenuwachtig ben."

"Ik weet wat ik kan in een 5 tegen 5 wedstrijd, omdat ik ook futsal speel maar wat de andere jongens kunnen, weet ik nog niet."