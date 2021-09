Niet echt een verrassing, maar... "Uitverkocht! Jan Breydel zit tot de nok vol!"

We hadden nu niet meteen iets anders verwacht, maar Club Brugge heeft zopas aangekondigd dat Jan Breydel helemaal uitverkocht is voor de komst van het sterrenteam van PSG.

"Een dag voor onze eerste thuiswedstrijd in de Champions League is Fort Jan Breydel volledig uitverkocht. Blauw-Zwart verkocht alle mini-abonnementen en de allerlaatste losse tickets voor Club – PSG en kan dus rekenen op een tot op de nok gevuld stadion", klinkt het bij Club.

't Was vechten voor een plaatsje. Club had het stadion waarschijnlijk twee keer kunnen uitverkopen. Ook op de perstribune is het drummen, want er zijn massaal veel aanvragen gekomen.