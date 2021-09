Mauricio Pochettino laat niet in zijn kaarten kijken voor het duel tussen PSG en Club Brugge

Mauricio Pochettino wil niet teveel prijsgeven over wie er allemaal speelt tegen Club Brugge

Mauricio Pochettino laat niet in zijn kaarten kijken. "Ik kan mijn ploeg nog niet bevestigen", vertelde hij over zijn opstelling. "Er zijn nog twijfelgevallen. We beslissen na de laatste training dinsdagavond."

Natuurlijk kwam ook de vraag over het drietal, Messi, Neymar en Mbappé samen zullen starten. "Ja, dat kan. Misschien. Het is mogelijk", glimlachte hij.

Tot slot kreeg de reporter van Sporza nog één vraag en daarin vroeg hij naar hoe Pochettino Club Brugge ziet. "Het is een goed team. Ze domineren de Belgische competitie al jaren. "Club Brugge is een fysiek team dat van systeem kan wisselen. En in de Champions League ontmoet je de beste ploegen van Europa. We moeten hen dus respecteren."