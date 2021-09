Clement: "Voor mij is hij de nummer één aller tijden, maar bijvoorbeeld Ronaldo zal het daarmee niet eens zijn"

Philippe Clement weet dat zijn ploeg boven zichzelf zal moeten uitstijgen om morgen een resultaat neer te zetten tegen PSG. De coach wil dan ook niet dat zijn spelers te veel respect tonen voor Messi, Neymar en co.

Voorlopig zag hij daar wel geen signalen van. "Je kan niet in hun hoofden kijken. Voor een aantal jongens is het de eerste keer dat ze tegen zo'n spelers spelen. We hebben er over gesproken. Maar zij hebben ook maar twee armen en twee benen. En wij hebben ook kwaliteiten en we willen ons tonen. Eigenlijk is dit een van de makkelijkere wedstrijden van het seizoen: we hebben alleen maar zaken te winnen tijdens zo'n match."

Gevraagd naar hoe hij over Lionel Messi denkt, was Clement duidelijk. "Voor mij is hij de nummer één aller tijden, maar dat is persoonlijk. Ronaldo zal daar bijvoorbeeld niet akkoord mee gaan."

Het aanvallende geweld van Messi, Neymar en Mbappé beteugelen, zal een lastige opdracht worden. "Natuurlijk stellen we ons daarop in, maar ik wil ook een ploeg zien die zich focust op onze eigen kwaliteiten. Want met onze supporters in onze rug kunnen we er hier een grote avond van maken in Brugge."