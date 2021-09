AA Gent moet drie sterkhouders ook in Talinn missen

AA Gent kreeg afgelopen weekend een tik tegen Charleroi met een late 2-3 nederlaag tegen tien Zebra's, maar wil de rug rechten tegen Flora Talinn.

Dat zal Hein Vanhaezebrouck opnieuw zonder een aantal van zijn sterkhouders doen. Zowel Hjulsager, Bruno als Odjidja trokken niet mee op het vliegtuig.

Het was vorige week al duidelijk dat ze allemaal nog wel eventjes out zijn en dag per dag verder moeten worden bekeken.

In de selectie voor het duel in Estland zitten wel een aantal jonge namen zoals Bayo en doelman Vanden Borre.