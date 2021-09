Björn Engels vertelt over zijn vreemde periode bij Olympiakos: "Strafste carrièremoment tot nu toe"

Björn Engels mist de match tegen zijn ex-club Olympiakos door een blessure. De verdediger heeft echter veel herinneringen aan de Griekse topclub, niet allemaal even positief.

Iedereen weet wel dat het in het Griekse voetbal soms chaos is. Zelfs bij Olympiakos is dat niet anders. "Ik kan een boek schrijven over wat ik daar allemaal heb gezien", vertelt Engels in GvA. "Na een 18 op 18 gingen we met een goed gevoel de winterstop in. Toen we ons begin januari weer moesten aanmelden, was de trainer ( Takis Lemonis, red.) plots ontslagen. Uit het niets, zonder enige communicatie naar de spelers. Er kwam een andere Griek, Christos Kontis, gevolgd door de Spanjaard Oscar Garcia, die het systeem volledig omgooide. Vanaf dan begon de miserie."

Maar hij maakte er ook één van zijn mooiste momenten als verdediger mee. Het grote Barcelona werd er in de CL immers op 0-0 gehouden. Het enige punt in de CL dat seizoen. “Die Champions Leaguematch was misschien wel mijn strafste carrièremoment tot dusver. Ik word er nog dikwijls aan herinnerd, ook nu weer. Het was bovendien acht of negen seizoenen geleden dat Barça niet kon scoren in een CL-groepsmatch. Dan besef je: we realiseerden iets unieks.”