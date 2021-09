Brian Priske ziet heel wat individueel talent bij Olympiakos, maar: "Tonen dat wij als ploeg beter zijn"

Donderdagavond begint Antwerp aan de groepsfase van de Europa League met een lastige uitmatch bij Olympiakos. Brian Priske beseft dat het geen avondwandeling zal worden in het broeierige Athene, maar gelooft in een gunstig resultaat.

"We zitten in een erg zware poule, dus elke uitmatch zal moeilijk worden", beseft de Deense T1 van Antwerp. "Vorig seizoen deden we het goed in Europa en ook nu kijken we er reikhalzend naar uit. Op basis van de ranking zijn we wellicht de underdog voor velen, maar we geloven in onze kansen." Naast Olympiakos werd Antwerp gekoppeld aan Eintracht Frankfurt en Fenerbahçe.

Antwerp heeft al zes competitiewedstrijden in de benen, terwijl Olympiakos pas afgelopen weekend voor het eerst in actie kwam in eigen land. "Dat klopt wel, maar Olympiakos heeft ook al enkele kwalificatiewedstrijden voor de Champions League in de benen. Daarin hebben ze verschillende spelers en systemen gebruikt. Het blijft een ploeg die over veel kwaliteit en internationale ervaring beschikt. Wij zullen daar een sterke eenheid moeten tegenover zetten. Alleen dan kunnen we punten meegraaien."

Olympiakos pakte in het verleden vaak uit met ronkende namen op hun retour. Ook nu hebben ze met Mathieu Valbuena een oud-international van Frankrijk in de rangen. "Hij heeft zoveel ervaring opgedaan, zowel in de nationale ploeg als bij enkele grote clubs. Ze hebben enkele vinnige flankspelers en een erg sterk centraal middenveld. Vooral Mady Camara is een groot talent. Kortom, ze beschikken over heel veel individueel talent. Het is aan ons om hen het voetballen te beletten en te tonen dat Antwerp als ploeg beter is. Als we offensief op de afspraak zijn, kunnen we hun defensie veel pijn doen", besluit Brian Priske.