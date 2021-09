Julien Draxler blijft voorzichtig voor match bij Club Brugge: "Zijn daar niet per toeval"

Woendagavond ontvangt Club Brugge PSG in de Champions League. Daar kijken ze ook in Parijs naar uit.

Julian Draxler heeft zich alvast bescheiden opgesteld in een gesprek met de club over de eerste wedstrijd in de Champions League.

"Het blijft de Champions League, daarin zijn er geen makkelijke matchen: alle matchen zijn moeilijk om te spelen", aldus Draxler.

"Brugge is niet anders. Ze spelen goed voetbal en ze zijn er niet per toeval gekomen. We zullen ons goed moeten voorbereiden om klaar te zijn voor deze partij."