Yves Vanderhaeghe vraagt veel bij Cercle Brugge: "Opofferingen en het totaalplaatje zien"

Cercle Brugge bouwt aan de toekomst met een jonge ploeg die voorlopig goed zijn draai vindt in de Jupiler Pro League.

Yves Vanderhaeghe wil met Cercle Brugge dit seizoen niet in de problemen komen. Wanneer zal hij tevreden zijn? “Als we een rustig seizoen kunnen draaien en ik echt zie dat er individueel maar ook als groep progressie wordt gemaakt”, zegt de trainer van groenzwart aan Sport/Voetbalmagazine.

Degradatiezorgen, daar heeft de Brugse trainer geen zin in. “Hopelijk zo snel mogelijk. Onderaan vertoeven, is niet leuk en geeft geen fijn gevoel. Ik zou graag tussen de tiende en twaalfde plaats staan, zodat we niet constant hoeven te rekenen en bang achterom moeten kijken.”

Volgens Vanderhaeghe mag en moet er streng opgetreden worden tegen de spelers. “Dan heb ik het niet enkel over de pure voetbalkwaliteiten, maar vooral over de mentaliteit. Het gaat dan om opofferingen en het totaalplaatje zien.”