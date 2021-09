Boze Vormer meteen naar huis na wedstrijd? Philippe Clement bewees alweer zijn grote gelijk: "Had geen reden tot wisselen"

Heel Club Brugge tevreden na het gelijkspel tegen PSG. Behalve Ruud Vormer misschien, een van de absolute sterren bij blauw-zwart de voorbije jaren en nu plots op de bank verzeild geraakt.

Philippe Clement koos voor Balanta én Rits in steun van Vanaken, Sowah, Lang en De Ketelaere. Een dubbele buffer op het middenveld en beide spelers deden het prima.

Misschien dat ze inderdaad minder voetballend vermogen hebben dan een Ruud Vormer heeft, maar met de aanvallende vier was het tegen een ploeg als PSG misschien inderdaad geen slechte zaak om voor zes verdedigend ingestelde spelers te kiezen.

"Ik had geen reden tot wisselen", aldus Clement achteraf over een mogelijk boze Ruud Vormer die het stadion snel na de wedstrijd verliet. "Daarom dat ik bijna iedereen tot op het einde liet staan." Enkel Sowah kreeg in de slotminuut een applausvervanging, verder deed de oefenmeester het met dezelfde namen.

Een goede keuze? Misschien dat er wat meer mogelijk was geweest indien er voor iets frisser volk zou worden gekozen, maar het ritme niet breken was ook enorm belangrijk om de druk goed hoog op de ketel te houden.

Nieuw plan?

Of Club Brugge dat ook in Europese uitwedstrijden gaat kunnen bolwerken? Dat zal nog moeten blijken. Maar de start is alvast positief, met dank aan de keuzes van Clement én de uitvoering door de spelers. Het smaakt naar meer.

"Maar we moeten ook realistisch blijven, de anderen hebben dit nu ook gezien", lijkt Clement alvast nieuwe plannetjes in voorbereiding te hebben. En ook Ruud Vormer zal dan wel nog eens in de plannen passen, vermoedelijk?