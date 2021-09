Olivier Deschacht over Standard-Anderlecht: "Blij dat ik dat niet meer moet meemaken"

Zondag staat het duel tussen Standard en Anderlecht op de agenda. Olivier Deschacht is alvast blij dat hij die match nooit meer moet spelen.

Olivier Deschacht was nooit happig om tegen de Rouches te spelen. “Ik haatte het om op Sclessin te gaan spelen. En zelfs thuis heb ik wat slechte herinneringen. Zoals de 1-3 onder Vanhaezebrouck in 2018, met die twee goals van Edmilson die ons met Brugge uit de titelrace stootten”, vertelt Deschacht aan La Dernière Heure.

Spelen voor Standard zou hij nooit gedaan hebben. “Standard heeft me nooit gewild. Ik heb nooit enige chemie gehad met Standard. Misschien omdat ik een Vlaming ben. Ik weet dat veel Vlamingen het daar leuk vonden, maar dat waren vooral Limburgers."

Over zondag is Deschacht duidelijk. "Ik denk een kleine overwinning voor Anderlecht, 0-1. Intrinsiek is er meer talent. Ik hoop dat ze zich gesterkt voelen door de zes doelpunten in de tweede helft tegen Mechelen. Ik zag Standard in Zulte Waregem, het was niet geweldig. En ze hebben de punten gestolen in Seraing.”