Patrick Goots wil geen verregaande conclusies verbinden aan nederlaag Antwerp: "Te vroeg om daarover te spreken"

Antwerp ging kopje-onder in de slotfase bij Olympiakos. Een domper, die nederlaag. Zeker omdat het in een poulefase met zes groepsmatchen altijd belangrijk is om goed van start te gaan. Al zegt het resultaat in Griekenland nog niet veel over de kwalificatiekansen van RAFC, meent Patrick Goots.

De voormalige Antwerp-speler doet als analist in Gazet van Antwerpen zijn zegje over de wedstrijd. Volgens hem heeft Antwerp getoond dat het Europees meekan. Alleen heeft het niet het gewenste resultaat. Met het oog op een eventuele kwalificatie kan het zich in de thuismatch tegen Frankfurt geen misstap permitteren. Goots wil nog niet te diep ingaan op wat de nederlaag in Griekenland betekent voor de kwalificatiekansen van de Great Old. "Het is nog te vroeg om daarover te spreken. Daar kunnen we nu nog niet over oordelen. Maar je kan niet ontkennen dat een punt hier op het einde weleens heel belangrijk geweest zou kunnen zijn." Minstens 7 op 9 op de Bosuil Met de steun van het publiek moeten er op de Bosuil volop punten gepakt worden. "Nu is het aan Antwerp om thuis zeker zeven op negen te pakken en dan hopelijk op Fenerbahçe of Frankfurt nog te kunnen stunten."