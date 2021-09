Paul Onuachu bereikt mijlpaal bij Racing Genk

Paul Onuachu scoorde tegen Rapid Wien zijn 50ste doelpunt voor Racing Genk. Een nieuwe mijlpaal voor de Nigeriaanse aanvaller.

KRC Genk kon de groepsfase van Europa League niet beter begonnen zijn. De Limburgers keerden met de drie punten terug vanuit Rapid Wien dankzij een doelpunt van Paul Onuachu. Dat is al zijn 50ste doelpunt voor KRC Genk in amper 78 wedstrijden tijd, wat een indrukwekkend gemiddelde inhoudt. Paul Onuachu werd op de hoogte gebracht van zijn straffe stoot door de perschef Peter Morren.

Al je Onuachu zijn hele profcarrière bekijkt dan is hij een echt doelpuntenmachine. In 274 wedstrijden op het hoogste niveau scoorde hij al 129 keer. Dit is een gemiddelde van 0,47 doelpunten per wedstrijd. Sinds zijn transfer naar Racing Genk heeft hij dit gemiddelde serieus opgekrikt tot 0,64 doelpunten per wedstrijd.