Stanley Nsoki komt nog eens terug op zijn akkefietje met Neymar

De stunt van de voetbalweek was - naast de zege van Young Boys Bern tegen Manchester United dan misschien - toch wel het gelijkspel van Club Brugge tegen PSG, met goed voetbal en uitgaand van eigen kansen.

Stanley Nsoki raakte tijdens de wedstrijd een keertje in onmin met de Braziliaanse superster Neymar, maar ondertussen lijkt alles opnieuw in orde.

Niets speciaals

"In het voetbal is er altijd emotie en in het heetst van de strijd was er een actie die ik niet kon appreciëren", aldus Nsoki.

"Maar het blijft voetbal en op het einde van de match was alles vergeten. Uiteindelijk was het in se niets speciaals."