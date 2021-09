Naam van Thomas Henry laten vallen niet aan de orde bij OHL: "Geen reden om commentaar te geven op spitsen"

Nog eens is gebleken hoezeer OHL Thomas Henry mist. Het voetbalde in Mechelen enkele kansen bij mekaar, maar had geen afwerker. Achteraf wilden ze het bij OHL liever niet hebben over hun voormalige sterkhouder. De huidige aanvallers werden in bescherming genomen.

Kaveh Rezaei deed het behoorlijk bij een kopbal vroeg in de wedstrijd, maar kon voorts niet echt zijn stempel drukken en werd na een uur naar de kant gehaald. Invaller Kaba schoot een keer op doel. Het mocht toch wat meer zijn: de positie van diepe spits blijft een probleem bij OHL sinds het vertrek van Thomas Henry.

"We moeten niet over Thomas praten", is Xavier Mercier van mening. "Zijn periode bij OHL is voorbij. We moeten werken aan de automatismen met de andere aanvallers en hen vertrouwen geven." Een ontgoochelde Mathieu Maertens wilde ook niet meteen weten van een probleem inzake efficiëntie. "We hebben dat tikkeltje geluk even niet mee", aldus de man die met een schot op de paal nog het dichtst bij een doelpunt was.

© photonews

"We hebben moeite met duidelijke keuzes te maken in bepaalde situaties", analyseert Marc Brys. "Dat moet snel opgelost worden. Hebben we moeite om goals te maken? Blijkbaar wel. Ik neem mee dat we wel kansen creëren en dat moet steeds het uitgangspunt zijn. Ik zie geen reden om commentaar te geven op de spitsen."

Brys staat dus niet langs de kant te hopen dat Henry er nog was? "Ik denk niet dat we het daar moeten gaan zoeken. Thomas is hier niet meer en daar moet ook niet meer gealludeerd worden. We moeten tijd krijgen om meer variatie in het spel te brengen. Ik denk niet dat de spitsen hun werk niet gedaan hebben of slecht gespeeld hebben."