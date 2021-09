Nick Bätzner onze man van de match na KV Oostende - Beerschot: jonge Duitser was de patron op het middenveld

KV Oostende kon zaterdagavond na drie nederlagen op rij eindelijk nog eens de drie punten pakken. Na een goede prestatie haalden de Kustboys het met 3-1 van Beerschot. Gueye, Capon en Amade waren de doelpuntenmakers.

Er konden verschillende spelers van KV Oostende aanspraak maken op de titel "man van de match", maar onze keuze ging uiteindelijk naar Nick Bätzner. De wedstrijd kon alvast niet beter beginnen voor de jonge Duitser.

Na nog geen minuut infiltreerde hij in de zestien van Beerschot en hij dwong Frans meteen tot een fout. Penalty dus voor KV Oostende en deze strafschop werd ook omgezet door Gueye, waardoor de Kustboys meteen op rozen zaten.

Ook daarna bleef Bätzner sterk spelen. Hij was zeer balvast, bleef het de verdedigers van Beerschot moeilijk maken met zijn infiltraties en ook op zijn passing was foutloos. De Duitser is misschien nog maar 21 jaar oud, maar toch was hij misschien wel de dirigent op het middenveld zaterdagavond bij KV Oostende.