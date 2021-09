Wie neemt de drie punten mee uit de Hel van Sclessin?

Één van de meest spraakmakende wedstrijden in de Jupiler Pro League: Standard - Anderlecht. Een absolute topaffiche tussen twee aartsrivalen. In de 'Hel van Sclessin' strijden beide ploegen voor drie belangrijke punten.

Vurig duel

Een jarenlange voorgeschiedenis gekenmerkt door strijd en haat. Er gaat geen Standard – Anderlecht voorbij zonder spektakel. Vers in ons geheugen ligt de wedstrijd van 2019. Toen werd de wedstrijd op Sclessin gestaakt door wangedrag van Anderlechtsupporters. Zij bestookten toen met vuurpijlen het veld. In 2012 werd dit duel ook al stilgelegd, toen na amper 10 minuten. We kunnen alleen maar hopen dat we in deze eerste Classico sinds corona geen stilgelegde wedstrijd krijgen.

Standard Luik

De Rouches maakten zich op voor een tussenjaar. Na de financiële malaise werden ambities voor dit seizoen al gauw opgeborgen. Als we de stand erbij halen, prijkt Standard nochtans op een knappe vierde plek. Zouden de ambities laag gehouden zijn om druk te beperken op de ploeg? Enkel Leye zal het antwoord op die vraag weten.

Op vlak van blessures is het alarmfase rood bij Leye voor de wedstrijd van zondag. Laifis zou nipt klaar moeten raken om terug te keren in de driemansdefensie. Dat wordt geen overbodige luxe, want Sissako liep tegen een domme rode kaart tegen Seraing. Ook Bokadi is nog niet inzetbaar.

RSC Anderlecht

Met stille titelambities reist Anderlecht af naar hun aarstrivaal in Luik. De leuze “In youth we trust” lijkt weg te varen, want Paars-Wit versterkte zich stevig afgelopen transferperiode. Niet onbegrijpelijk, want op een bepaald momenten primeren de resultaten. Tegen KV Mechelen werd alvast het doelpuntentotaal aangescherpt met maar liefst 7 (!) goals.

Kompany moet lichtjes puzzelen, al lijkt zelfs die opdracht al klaar te zijn. Raman moest namelijk tegen KV Mechelen geblesseerd van het veld. Met Zirkzee en Kouamé lijkt de offensieve opstelling al vast te liggen nu Raman out is. Dat aanvallend duo speelde goed samen tegen Malinois. Verder is iedereen speelklaar die aantrad tegen KV Mechelen.

Spelverloop

Deze wedstrijd ligt altijd fifty-fifty, maar betFIRST geeft toch het voordeel aan Anderlecht voor deze wedstrijd. Op vlak van kwaliteit op het veld kan je hen geen ongelijk geven. Transfermarkt biedt een goed overzicht van de waarde bij ploegen. Anderlecht heeft een ploeg die 91,50 miljoen waard is, Standard moet vrede nemen met 64,88 miljoen.

Op voetballend vlak zal dit een tactische wedstrijd worden. Beide ploegen kunnen zich niet veroorloven om punten uit handen te geven. Dit zal volgens mij zeker niet de mooiste Classico worden, al mogen ze mij uiteraard verrassen! Afwachtend voetbal met de nodige overtredingen zal de hoofdtoon blijken voor deze wedstrijd.

Interessante sportweddenschappen

Strijd, passie, overtredingen … het komt het pure voetbal niet altijd ten goede. Daarnaast werd ook al aangegeven dat deze wedstrijd wel eens heel afwachtend zou kunnen zijn. In de laatste vier edities viel slechts bij één wedstrijd meer dan 3 doelpunten. Denk jij dat er minder dan 3 doelpunten vallen in deze Classico? Dan levert dat jou 2 keer je inzet op bij betFIRST!

De ploeg van Anderlecht heeft dit jaar meer kwaliteit dan die van Standard volgens Transfermarkt. Stuwt dat kwaliteitsverschil Kompany & co. naar een Paars-Witte overwinning? Als jij voorspelt dat Anderlecht wint, levert dat jou 1,90 keer je inzet op bij betFIRST