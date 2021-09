Engels wil criticasters van antwoord dienen op de Bosuil: "Het is gemakkelijk om te zeggen dat ik gefaald heb"

Bjorn Engels moet dit seizoen dé patron van de defensie van Antwerp FC worden. De verdediger wil prijzen pakken in Deurne, maar ziet zijn terugkeer naar België ook als een springplank.

Bjorn Engels verliet Club Brugge in 2018 voor Olympiakos Piraeus en vervolgde zijn parcours via Stade Reims naar Aston Villa. Toch wordt de carrière van Engels tot op heden niet als geslaagd bestempeld.

“Het is gemakkelijk om te zeggen dat ik gefaald heb”, bijt Engels van zich af in Het Laatste Nieuws. “Ik heb op Wembley de finale van de League Cup gespeeld tegen Manchester City voor 90.000 toeschouwers. Het was mijn jeugddroom om in de Premier League te spelen. Ik koester die momenten dan ook.”

Of ik ooit nog wil terugkeren naar Engeland? Ik wil nu eerst iets verwezenlijken met Antwerp, maar zegt nooit nooit

Bovendien ziet de verdediger Antwerp FC niet als een stap terug, maar vooral als een springplank. “Aston Villa was Aston Villa: de Premier League! Of ik ooit nog wil terugkeren naar Engeland? Ik wil nu eerst iets verwezenlijken met Antwerp, maar zegt nooit nooit.”