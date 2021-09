Waarom verkoos Olsson Anderlecht boven Krasnodar? "Rusland is niet zoals Zweden of België"

Kristoffer Olsson was één van de absolute toptransfers van Peter Verbeke in de zomermercato. Het lijkt vreemd dat de middenvelder voor RSC Anderlecht koos, maar zelf had hij er een héél goede reden voor.

Kristoffer Olsson is niet alleen een basispion bij de nationale ploeg van Zweden, maar ook bij FC Krasnodar was de middenvelder een vaste waarde. Waarom verlaat hij een zekerheid op Europees voetbal - en zelfs regelmatig Champions League - voor het zwalpende paars-wit?

“Het voetbal was prima in Krasnodar”, benadrukt Olsson in Het Laatste Nieuws. “Maar COVID heeft ervoor gezorgd dat het er allesbehalve gemakkelijk was. Ik heb er op sportief vlak prachtige momenten gekend, maar mijn vrouw was vaak eenzaam.”

In Brussel zullen we meer familiegeluk kennen

En dat gaf voor Olsson de doorslag om voor RSC Anderlecht te kiezen. “In Rusland is het niet zoals in Zweden of België. Hier zitten we twee uur op de bus voor een uitwedstrijd, terwijl je in Rusland om de twee weken op het vliegtuig zat en drie dagen weg was. In Brussel zullen we meer familiegeluk kennen.”