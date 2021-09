'Kompany krijgt zijn zin, maar Anderlecht moet dokken om Will Still naar Brussel te halen'

Will Still wordt de nieuwe assistent van Vincent Kompany bij RSC Anderlecht. De voormalige coach van Beerschot VA was altijd de eerste keuze, maar het zal geld kosten.

Will Still kreeg geen contractverlenging als T1 van Beerschot VA en trok daarop naar Stade Reims. Het moet gezegd: in de champagnestreek ziet men de assistent-coach allesbehalve graag vertrekken. Het Laatste Nieuws weet dan ook dat Reims wil meewerken aan de overgang van Still, maar dat er boter bij de vis wordt verwacht. Met andere woorden: RSC Anderlecht zal een transfersom moeten betalen. Vervanger van Craig Bellamy Ondanks de financiële situatie - Anderlecht krabbelt stilaan overeind, maar de rode cijfers zijn er nog steeds - wil Peter Verbeke Vincent Kompany steunen en Still laten verhuizen naar Brussel.