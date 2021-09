Laatste zomeraanwinst eindelijk bij Kortrijk beland: "Snel, explosief en krachtig"

Met 13 op 24 is KV Kortrijk meer dan behoorlijk aan het seizoen gestart. De Kerels mochten dinsdag de laatste zomeraanwinst verwelkomen: Bilal Messaoudi, een 23-jarige Algerijnse aanvaller, beschikte eindelijk over alle papieren om naar ons land te mogen vliegen.

Op de slotdag van de mercato kwam KV Kortrijk tot een akkoord met JS Saoura over een huurovereenkomst met aankoopoptie. Vorig seizoen was de Algerijnse aanvaller goed voor 19 doelpunten in 23 wedstrijden.

Rik Foulon, sportief directeur bij KV Kortrijk, omschrijft de Algerijn als volgt op de clubwebsite: “Billal bezit heel veel explosiviteit en kracht, heeft een sterk schot vanuit de tweede lijn en is heel snel."