'Antwerp krijgt uitstekend nieuws over Tribune 4 en wil Bosuil laten kolken'

Antwerp FC heeft héél goed nieuws gekregen. Na lang wachten zal het stamnummer één eindelijk in een kolkende Bosuil kunnen voetballen. Het nodige papierwerk om Tribune 4 in gebruik te nemen is rond.

Tribune 4 is al eventjes afgewerkt, maar de prachtige tribune moest zonder publiek toezien hoe de Great Old het nieuwe seizoen op gang trapte. Maar dat is verleden tijd. Gazet van Antwerpen weet dat Antwerp eindelijk groen licht heeft gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de tribune in gebruik te nemen. Voor de volledigheid: de Antwerpse politie en brandweer moeten hun fiat nog geven, maar dat is een detail. De veiligheidsdiensten volgen immers altijd het advies van Binnenlandse Zaken. De fans van het stamnummer één maken zich alvast op om hun intrede te maken.





