Geanimeerde discussie in Extra Time over Onuachu, Boskamp: "Lopen die dan met een witte stok rond Wes?"

Het ging in Extra Time maandagavond ook over de goal van Paul Onuachu tegen STVV. De boomlange spits van Genk stuurde immers Dimitri Lavalée twee keer het bos in.

De winnende treffer van Onuachu was opmerkelijk. Eerst dreigde hij met een hak, wat Lavalée al een eerste keer deed kijken. Daarna deed hij alsof hij moest trappen, wat Lavalée opnieuw deed wegkijken waardoor de weg open lag voor het schot in de verste hoek. Wesley Sonck, die Onuachu goed kent, weet hoe dat komt. "Die mens is 2 meter, je ziet die bal niet liggen", klonk het. Maar daar had Johan Boskamp toch wat vragen bij. "Hoe bedoel je, je ziet die bal niet liggen. Daar kan je toch op verdedigen?" Sonck: "Nee, heb je daar al naast gestaan? Je ziet jou er niet achter staan." Waarop Boskamp repliceerde: "Hoe kan dat nu? Je ziet die bal niet liggen? Lopen die verdedigers met een witte stok rond?"