Louis Van Gaal haalt herinneringen op aan een van zijn kampioenenmakers: "Hij was bescheiden, zoals veel Belgen"

Louis Van Gaal kroonde zich in het seizoen 2008/2009 met AZ tot Nederlands landskampioen, een van zijn strafste stoten als coach. Op een persconferentie haalde hij herinneringen op aan dat unieke seizoen. Onder meer Maarten Martens werd onder lof bedolven.

"Martens speelde voorin op de linkerkant, maar cijferde zich helemaal weg. Iets wat niet iedereen kan", aldus Van Gaal in VI. "Martens was destijds heel bescheiden, zoals dat bij veel Belgen het geval is."

"Maarten was een van mijn favoriete spelers. Een typische Van Gaal-speler", noemt Van Gaal het in zijn gekende stijl. "Ik denk zelfs dat we door hem kampioen zijn geworden, want hij knapte het vuile werk op voor Mounir El Hamdaoui. Sommige spelers moet je ontzien... Wel, Mounir was er zo eentje." Dat de Marrokaan dat seizoen 23 raak trof, hielp AZ alvast een eind op weg naar de landstitel.

Maarten Martens (37) verzamelde negen caps voor de Rode Duivels. Vandaag is hij coach van Jong AZ, dat uitkomt in de Nederlandse Eerste Divisie. Martens was een jeugdproduct van Anderlecht. Via RKC belandde hij in Alkmaar, waar hij zijn beste periode kende. Na omzwervingen bij PAOK Saloniki en Cercle Brugge hing de linkspoot in 2015 de voetbalschoenen aan de haak.