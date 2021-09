Nieuwe assistent Beerschot: "Eerst jaar verlof zonder wedde gevraagd bij werkgever, dan pas Rupel Boom ingelicht"

Beerschot stelde dinsdag haar nieuwe coaches voor. Javier Torrente krijgt de eindverantwoordelijkheid en wordt daarin bijgestaan door Frank Magerman, die terugkeert naar het Kiel. Ook Greg Vanderidt komt de staf versterken.

Vanderidt was tot voor kort coach bij Rupel Boom. In GvA doet hij zijn verhaal over enkele vreemde dagen. "Zondag was er nog niks. Maandag was er een eerste contact en dinsdagochtend werd alles plots concreet. Ik ben naar mijn werkgever gestapt om een jaar verlof zonder wedde te vragen. Pas toen dat in orde was, heb ik Rupel Boom ingelicht."

"Ik laat Rupel Boom met gemengde gevoelens achter, want ik heb de kern voor negentig procent zelf mogen samenstellen. Dat ik hen nu verlaat, steekt wel een beetje. Anderzijds kijk ik enorm uit naar deze uitdaging. Het wordt een helse uitdaging, maar ik geloof in de kwaliteiten van deze kern. Anders zou ik er niet aan beginnen. Ik ga er alles aan doen om mee de kar te trekken", besluit Vanderidt.