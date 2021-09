UEFA roept FIFA op om te stoppen met plannen voor meer WK's: "Veel succes ermee"

De Europese voetbalbond UEFA heeft een verklaring de wereld in gestuurd om de wereldvoetbalbond FIFA op te roepen om te stoppen met het onderzoek naar de mogelijke invoering van een tweejaarlijks WK.

Volgens de UEFA moet overleg met alle betrokken partijen zorgen voor aanpassingen op de internationale voetbalkalender. FIFA laat onderzoeken of een WK om de twee jaar kan en de stap zou snel ingevoerd worden.

UEFA ziet een WK om de twee jaar echter niet zitten. Voorzitter Aleksander Ceferin waarschuwde eerder deze maand voor een mogelijke Europese boycot van het WK.

"We kunnen besluiten niet mee te doen. Voor zover ik weet, zitten de Zuid-Amerikanen op dezelfde lijn. Dus veel succes met zo'n WK", liet hij in The Times horen. "Ik denk dat het nooit zal gebeuren, omdat het indruist tegen de basisprincipes van het voetbal."