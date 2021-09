Vincent Kompany had Willem Weijs echt nodig, Will Still eigenlijk niet

Anderlecht heeft met Willem Weijs een nieuwe assistent voor Vincent Kompany weten te strikken.

De Nederlander was sinds vorig jaar aan de slag als trainer van de beloften van Willem II, maar wordt nu assistent bij paarswit.

"Anderlecht trekt coaches aan op dezelfde manier als spelers: jong en talentvol maar toch met wel wat ervaring", zegt Kompany bij Sporza. "Dat is een goede mix. Willem Weijs is niet groen achter zijn oren. Hij is bereid om dag en nacht te werken."

Al is er wellicht nog een andere reden die enorm meespeelt. Vincent Kompany beschikt niet over een UEFA Pro Licence, net zoals Will Still. Weijs heeft dat papier wel in handen en dat kan in de toekomst nog heel handig uitkomen voor RSC Anderlecht.