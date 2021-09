Wanneer doet Marc Coucke Anderlecht van de hand? "Daar steek ik mijn hand voor in het vuur"

De passage van Marc Coucke bij RSC Anderlecht is nog lang niet voorbij, zo laat zijn goede vriend Yves Lejaeghere weten.

Lejaeghere en Coucke kennen elkaar al lang en werkten nog samen bij KV Oostende. Volgens Lejaeghere is Couckes werk bij Anderlecht nog lang niet af.

Coucke weet volgens Lejaeghere dat hij al fouten maakte sinds de overname en heeft dat ook toegegeven. Maar dat hij van het voetbal nog lang wil genieten lijkt duidelijk.

En dat is op Anderlecht. “Ik kan me niet voorstellen dat hij van plan is om Anderlecht te verlaten. Hij heeft te veel trots om te vertrekken op een moment dat alles nog niet op punt staat. Marc zal de club niet verkopen voor hij een titel heeft gevierd, daar steek ik mijn hand voor in het vuur”, zegt Lejaeghere aan Sport/Voetbalmagazine.