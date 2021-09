Emilio Ferrera over zijn periode bij Anderlecht: "Ik heb ze veel geld opgeleverd"

Emilio Ferrera is sinds dit seizoen verantwoordelijk voor de Gentse beloften. Een rol die hem wel ligt en wat hij eerder bewees bij Anderlecht. "Het mooiste voetbal uit mijn carrière", vertelt hij nu bij Sudpresse over zijn periode bij de paars-witte beloften.

Ferrera liet dat seizoen enorm veel jong talent doorstromen naar de A-kern. "Je kan zeggen wat je wil, maar ik lig aan de basis van het succes van de generatie van 99", vertelt hij over het seizoen 2017-2018. "Van Bornauw over Saelemaekers en naar Dewaele, Amuzu en Lokonga... Acht spelers zijn dat seizoen van de beloften naar de A-ploeg gegaan. Daarvoor waren er individuele gevallen zoals Lukaku, Praet en Tielemans, maar dat was de eerste keer dat een hele generatie naar de A-kern verhuisde."

En daarvoor mag hij de pluimen op zijn hoed steken, want velen zouden niet meer bij Anderlecht gezeten hebben zonder hem. "Vergeet niet dat heel die generatie einde contract was toen ik aankwam. Ik heb moeten aandringen bij Van Holsbeeck en Vanden Stock om hen een nieuw contract te laten tekenen. Je zou dus kunnen zeggen dat ik Anderlecht veel geld heb opgeleverd."