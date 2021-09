Ook advocaat in verdenking gesteld in zaak rond gesjoemel verkoop Anderlecht: "Weet ook niet of Coucke benadeeld werd"

In het dossier voor vermeende onregel­matigheden bij de verkoop van de voetbalclub RSC Anderlecht aan Marc Coucke zou ook Advocaat Luc Deleu in verdenking zijn gesteld.

Het zou erom gaan dat Marc Coucke vijf miljoen te veel heeft betaald voor de club. Advocaat Luc Deleu was betrokken bij die deal.

Volgens De Tijd is ook hij in verdenking gesteld. In een reactie bij Het Laatste Nieuws is hij duidelijk over de zaak: "Wij zaten niet mee aan de onderhandelingen."

Ondervraagd

"Alvorens de transfer te doen, hebben we wel de overeenkomst afgetoetst met de banken; zij zagen geen probleem, dus zijn die stortingen gebeurd, conform het contract. Ik ben daarover ondervraagd."

"Of ik nu in verdenking gesteld word? Dat kan, de speurders vertelden dat dat een mogelijkheid was voor iedereen die betrokken was bij die transactie, maar ik zie niet in waarom ik me zorgen zou moeten maken. Ik denk dat ze mij vooral opgezocht hebben om wat extra informatie te geven. Eerlijk, ik heb ook geen idee of Coucke benadeeld werd."