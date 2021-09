Philippe Clement laat zich uit over terugkeer Wesley Moraes: "Niet veel veranderd"

Wesley Moraes is terug in Brugge. En Philippe Clement ziet in de aanvaller nog steeds de jongen die hij ooit kende bij zijn eerste periode op Jan Breydel.

"Uiteraard veranderen mensen tussen hun 18e en 24e", aldus Clement op zijn persconferentie. "Dat doet iedereen." Niet veel verschil "Iedereen wordt volwassener, maar ik herken hem wel nog in een heel aantal zaken. Hij is als persoon niet veel veranderd." "Zoveel verschil is er niet met vroeger, zeker niet op menselijk vlak. Ook niet omdat hij in de Premier League heeft gespeeld."





