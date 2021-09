De advocaat van Marc Coucke reageert op het lopend onderzoek

De RTBF contact op met Walter Van Steenbrugghe, de advocaat van Marc Coucke. Hij bevestigt dat zijn cliënt teveel heeft betaald om Anderlecht over te nemen.

Bij RTBD reageerde Walter Van Steenbrugghe over het lopend onderzoek. Hij bevestigt dat Coucke inmiddels ook verhoord werd door de speurders. "Maar op dat moment liep er al een klacht, hij ligt zelf dus niet aan de basis van het onderzoek. Na de verkoop zijn er wel regelmatig lijken uit de kast gevallen. Er was dus al een gevoel dat er teveel betaald werd voor de werkelijke waarde van de aandelen", vertelt Van Steenbrugghe.



"Voor mijn cliënt is het een trieste dag. Voor een club met een reputatie als Anderlecht is dit schokkend. Maar Marc Coucke is in de club gestapt met de intentie om komaf te maken met het 'ancien regime' want hij zag dat bepaalde zaken niet klopten. Hij is gelukkig met het grondige werk van de federale politie. En de resultaten zijn er: de conclusie is dat Marc Coucke te veel heeft betaald", aldus de advocaat.