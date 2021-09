Rasechte Oostendenaar Capon krijgt weer vertrouwen: "Getoond dat ik mijn waarde nog heb"

Als rasechte Oostendenaar de aanvoerdersband van KVO dragen en dan ook nog eens de winnende treffer scoren tegen Beerschot... Brecht Capon beleefde een mooie week, maar richt zich nu op Anderlecht. Eindelijk is hij weer belangrijk.

Capon stond de voorbije twee matchen in de basis. Daarvoor werd hij als invaller gebruikt en zat hij zelfs drie wedstrijden na elkaar op de bank zonder één minuut te krijgen. Zo heeft hij de voorbije seizoenen wel nog periodes gehad. Maar 't is een strijder en dat heeft Alexander Blessin op dit moment nodig. Capon zou voor zijn club door een muur gaan, al geeft hij toe dat het niet altijd makkelijk was.

“Of de oude Capon terug is? Ik heb vorig seizoen tijdens de eerste maanden niet veel gespeeld, maar ik ben altijd professioneel gebleven”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Na de winterstop heb ik getoond dat ik mijn waarde nog heb. Nu is er natuurlijk veel kwaliteit weg en probeer ik mijn steentje opnieuw bij te dragen. Al zal ik alleen het verschil niet maken in deze ploeg. Ik probeer zowel aanvallend als verdedigend mijn werk te doen. Daarvoor betalen ze mij. Maar ik ga niet flauw doen: mijn doelpuntje deed deugd, al had ik er eigenlijk twee moeten maken. En als dat lukt als aanvoerder, dan is dat eigenlijk de kers op de taart.”