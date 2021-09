Francky Dury is klaar voor de derby tegen KV Kortrijk

Op de website van Zulte Waregem blikte Francky Dury vooruit naar de altijd beladen derby tegen de buren van KV Kortrijk.

"Jammer genoeg hadden we de voorbije weken wat pech", vertelt Dury. "Als je pech hebt dan sta je na acht matchen in de rechterkolom. Heb je geluk en speel je goed dan sta je ergens bovenaan", opende Dury de persconferentie. "Ik vind dat we op vandaag een drietal punten te weinig hebben voor de prestaties die we brengen. Met die punten staan we in het buik van het klassement. Nu hangen we aan de staart van het peloton en we moeten ervoor zorgen dat we niet helemaal achterop geraken."

De derby

"KVK kende een betere start van het seizoen dan ons. Toch denk ik dat beide teams qua kwaliteit dicht bij elkaar liggen" verteld Dury over de tegenstander in de derby. "De overwinning van vorig jaar deed heel veel deugd nadat we enkele derby's wat pech hadden. Na een goede trainingssweek zijn we klaar voor de derby!"