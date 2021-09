John van den Brom heeft niets dan lovende woorden voor één van zijn aanvallers

Heel de zomer leek het erop dat Paul Onuachu zou vertrekken bij Racing Genk. Maar niets was minder waar. De boomlange Nigeriaanse spits bleef bij Racing Genk en scoort terug aan de lopende band. Hierdoor krijgt hij alle lof van zijn trainer.

Coach John van den Brom loofde Onuachu voor zijn professionaliteit tijdens de zomer: “Paul is een professional op en top. Hij is een liefhebber van het voetbal en schikt zich daarnaar. Ik ben enorm blij dat hij gebleven is.”

Alsof blijven niet genoeg was, tekende Onuachu ook nog een contract bij KRC Genk voor een jaar langer. “Hij zal doorgaan waar hij geëindigd is, hij is op weg opnieuw een geweldig seizoen te spelen”, sloot de blauw-witte coach af.

Dit seizoen speelde Onuachu 11 wedstrijden in alle competities voor Racing Genk. Hij slaagde erin om al acht maal te scoren en lijkt dus op weg naar terug een uitzonderlijk seizoen.