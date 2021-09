Stopt Kaya bij KV Mechelen na dit seizoen? "Ik probeer er nog iets leuks van te maken"

Onur Kaya heeft een naam gemaakt in het Belgische voetbal, maar in de herfst van zijn carrière zit de 35-jarige aanvallende middenvelder meestal op de bank bij KV Mechelen. De goesting is er nog, maar zal hij ook volgend seizoen nog voetballer zijn?

"Ik voel me nog supergoed”, zegt hij bij HLN. "Het klopt dat het niet makkelijk is om telkens op de bank te beginnen. Het zou geen goed teken zijn als je die rol accepteert. Maar ik ben ervaren genoeg om te begrijpen dat de coach andere spelers opstelt. En als ik inval, probeer ik alles te geven, hoeveel minuten ik ook krijg." Zijn contract loopt eind dit seizoen af. Wat daarna? Nog steeds prof? “Ik weet het niet. Soms denk ik van wel, soms denk ik van niet. Ik zou het voetbal erg missen. Vroeger wilde ik maanden op voorhand duidelijkheid over mijn toekomst, maar nu zie ik het wel. Ik laat het op me afkomen. Ik probeer er nog iets leuks van te maken.”