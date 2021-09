Brand treft Jan Breydelstadion in Brugge

Zaterdagmorgen werd de brandweer opgeroepen voor een brand in het Jan Breydelstadion. In een elektriciteitscabine was brand uitgebroken.

Volgens de Krant van West-Vlaanderen merkten passanten zaterdagmorgen rook op aan het Jan Breydelstadion. Medewerkers begonnen meteen te blussen. De brandweer kon alles in een half uurtje onder controle krijgen. De brand ontstond aan een batterij in een hoogspanningscabine. De schade viel al bij al nog mee. Veel hinder zal het voetbal niet ondervinden. Club Brugge speelde gisteren in eigen huis al tegen OH Leuven, Cercle voetbalt op verplaatsing bij AA Gent. Tegen zondag moeten alle herstellingen in orde zijn.